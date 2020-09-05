YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası’nda büyüyor

Türkiye-Kuveyt dostluğu Kuşadası’nda büyüyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda yaşayan Kuveyt vatandaşlarının temsilcileri Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı ziyaret etti.

Kuşadası’nda yaşayan Kuveyt vatandaşlarının temsilcileri Belediye Başkanı Ömer Günel ile Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ı ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuveyt ile Türkiye’nin kardeş iki ülke olduğunu ifade etti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede yaşayan ve yatırım için Kuşadası’nı tercih eden Kuveyt vatandaşı Muhammad Al- Qattan, Ahmed Al-Mansour ve Anwar Al-Anzi ile bir araya geldi. Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen görüşmede Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerin talepleri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuveytliler ile Türklerin geçmiş yıllara dayanan sağlam dostluk ilişkileri olduğuna dikkat çekerek “Kuveytli kardeşlerimizin yaşamak veya tatil yapmak için kentimizi seçmeleri bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Kuşadası’nda yaşayan yabancı nüfusunun her geçen gün arttığını belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası oldukça kozmopolit bir yer. Birçok milletten yüzlerce insan ilçemizde huzur içinde yaşıyor. Kuveytli kardeşlerimizin de yaşamak, yatırım yapmak veya tatil yapmak için Kuşadası’nı tercih etmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Dostluğumuzu pekiştirecek, her türlü iş birliğine hazırız. Daha Fazla Kuveytliyi ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.
Kuşadası’nda yaşayan Kuveytli iş insanı Muhammad Al- Qattan ise “Kuşadası çok güzel bir kent. Burada olmak bizlere büyük keyif veriyor. Pandemi döneminde buradaydık. Kuşadası Belediyesi o süreçte bizlere çok destek oldu. Bu sebepten dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kuşadası geçmiş yıllara göre çok değişti. Her geldiğimizde daha güzel bir Kuşadası görüyoruz. Bunda sizlerin büyük payı olduğunu biliyoruz” sözlerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü

Aydın Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:35
Öğle
13:12
İkindi
16:49
Akşam
19:40
Yatsı
20:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
Kuşadası-menderes Yolunda Trafik Kazası 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.