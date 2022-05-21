EDİRNE (AA) - Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları Edirne'de başladı.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyonalar, idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı ve yarışçı brifinginin ardından MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Senior, MX ve minik sporcuların yer aldığı 50 cc sınıflarının ilk etap yarışları da gün içerisinde yapılacak.

Şampiyonalarda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele ediyor.

