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Türkiye Maarif Vakfı, Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görüldü

27.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Ödülü, dünyanın çocuklarına büyük emek vererek Türkçe öğreten Türkçe öğretmenlerimiz adına alıyorum. Dil kültürleri öğrenmek için önemli bir araçtır. Dili bütünleyen şey kültür aktarımıdır. Bunu da uygun bir metodolojiyle yapmak gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, Türk Diline Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu, 1932'den bu yana kutlanan Dil Bayramı kapsamında çeşitli akademik etkinlikler ve yarışmalar düzenliyor, ödüller veriyor.

Bu yıl doksanıncısı kutlanan Dil Bayramı için görkemli bir tören gerçekleştirilirken, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde Türk Diline Hizmet ve Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri töreni ile "Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalıştayı" Bursa’da yapıldı.

Türkçeye katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Leyla Karahan, Türkiye Maarif Vakfı ve TRT Çocuk'a, Türk Diline Hizmet Ödülü takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Ödülü, dünyanın çocuklarına büyük emek vererek Türkçe öğreten Türkçe öğretmenleri adına aldıklarını belirten Akgün, şunları kaydetti:

"Dil, kültürleri öğrenmek için önemli bir araçtır. Dili bütünleyen şey kültür aktarımıdır. Bunu da uygun bir metodolojiyle yapmak gerekiyor. Maarif okullarında öğrencilere köklü kültür ve medeniyetimizi tanıtmak için Türkçe öğretiyoruz. Çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek adına bir müfredat geliştirdik, söz konusu faaliyeti gerçekleştirirken geçmiş tecrübelerden de istifade ediyoruz. Dili bütünleyen şey, kültür aktarımı. Dil öğretimini uygun bir metodolojiyle yapmak, sadece metodoloji de değil, seçilen materyallerin kültürümüzün ögelerini yansıtması gerekiyor.

Kullanacağımız materyalleri seçerken bu konuda da hassas davrandık. Bu seviyeye gelmemize katkısı bulunan bütün personelimize Türkiye Maarif Vakfı adına teşekkür ediyorum. Bunlar heyecan verici çalışmalar. Artık küreselleşen Türkiye'de Türkçe öğretimini yalnızca Türk dizilerine bırakmamamız ve daha profesyonel hale getirmemiz, vizyonumuzu buna göre belirlememiz ve kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor."

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