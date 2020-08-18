YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Türkiye Maarif Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret

BARTIN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.

Türkiye Maarif Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Bartın Üniversitesinde devam eden uluslararasılaşma çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Uzun, kısa zamanda önemli mesafe kaydettiklerini ifade etti.
Özellikle uluslararası öğrenci sayılarında her geçen yıl bir artışın söz konusu olduğunun altını çizen Rektör Uzun, Maarif Vakfı ile imzalanan "İş Birliği ve Tanıtım Protokolü"nün üniversite olarak tanınırlığımızı arttırdığını söyledi.
Rektör Uzun, uluslararasılaşmaya önem verdiklerini belirterek, "Günümüzde bir üniversitenin ulusal sınırları aşarak, uluslararası arenada tanınırlığı büyük önem taşımaktadır. Ne mutlu bize ki hem bilimsel anlamda hem de uluslararası öğrencilerin tercihi noktasında ciddi mesafeler kaydettik. 58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan üniversitemizde 2020-2021 akademik yılındaki öğrenci alımı için yapılan ilk iki çağrıda 91 farklı ülkeden 9 bin 230 kişi başvuru yaptı. Üçüncü çağrımızın da sonuçları ile bu rakamların daha da artacağını düşünüyoruz. Bartın Üniversitesi olarak uluslararası öğrencilerimizi ’misafir’ değil ’ev sahibi’ olarak görüyor ve ona göre davranıyoruz. Üniversite olarak şunun farkındayız ki her geçen yıl kendimize koyduğumuz hedeflere bir adım daha yaklaşıyoruz. Bizleri hedeflerimiz noktasında cesaretlendiren ve her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize, Türkiye Maarif Vakfı Başkanımız Prof. Dr. Birol Akgün’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
“Bartın Üniversitesini Yakından Takip Ediyoruz”
Bartın Üniversitesinin yıldan yıla artan başarı grafiğinin farkında olduklarını belirten Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, uluslararasılaşma çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Akgün, “Ülkemizin ulusal sınırları aşan vizyonuna uygun olarak üniversitelerimizin çalışmalarını büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bartın Üniversitesi bilimsel çalışmalarının yanı sıra uluslararası öğrencilere büyük bir önem vererek örnek bir duruş sergilemektedir. Hem duruşları hem de gelecek vizyonları için değerli Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı’ndan Rektör Uzun’a ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKuaför intikamı dediğin böyle olur!Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur toprağa verildi

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur toprağa verildi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Dinçer çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Bartın Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:54
Yatsı
21:24

Bartın Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Kutlar Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Şifa Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.