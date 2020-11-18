Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Macaristan maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar gurptaki final maçı için Macaristan deplasmanın yolunu tuttu. Gruptan çıkmak için ter dökecek olan milliler Macaristan’ın sahasından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Oynanan 5 maçın sonucunda Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sırada ise 8 puanla Macaristan yer alıyor. Türkiye ise topladığı 6 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyor. Grubun sonuncusu ise 3 puanla Sırbistan oluyor. Türkiye-Macaristan maçının yanında grubun diğer maçında Rusya-Sırbistan mücadele edecek. Peki Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Türkiye-Macaristan maçına dair detaylar...

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kalmıştı. 11 Ekim’de Moskova deplasmanına giden Türkiye, Rusya ile 1-1’lik beraberlikle 1 puan almıştı. 14 Ekim’de Sırbistan deplasmanına misafir olan ay-yıldızlılar 2-2’li skorla galibiyeti kaçırmıştı. 11 Kasım’da Hırvistan’la özel maç yapan Türkiye 3-3’lük skorla galibiyetten uzak bir tablo çizmişti. Türkiye 5. maçında ise Rusya’yı 3-2’lik skorla yenerek liderle arasındaki puan farkını eritmeyi başarmıştı. Puskas Arena’da oynanacak olan mücadele 18 Kasım Çarşamba günü saat 22:45’te başlayacak. Türkiye-Macaristan maçı TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Macaristan maçının hakemi ise Slovakyalı Ivan Kruzliak olacak.