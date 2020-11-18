Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Türkiye-Macaristan maçı şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar gurptaki final maçı için Macaristan deplasmanın yolunu tuttu. Gruptan çıkmak için ter dökecek olan milliler Macaristan’ın sahasından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Oynanan 5 maçın sonucunda Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sırada ise 8 puanla Macaristan yer alıyor. Türkiye ise topladığı 6 puanla üçüncü sıradaki yerini koruyor. Grubun sonuncusu ise 3 puanla Sırbistan oluyor. Türkiye-Macaristan maçının yanında grubun diğer maçında Rusya-Sırbistan mücadele edecek. Peki Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Türkiye-Macaristan maçına dair detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ve Macaristan’la oynadığı iki maçtan 1 puan alan Türkiye, Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kalmıştı. 11 Ekim’de Moskova deplasmanına giden Türkiye, Rusya ile 1-1’lik beraberlikle 1 puan almıştı. 14 Ekim’de Sırbistan deplasmanına misafir olan ay-yıldızlılar 2-2’li skorla galibiyeti kaçırmıştı. 11 Kasım’da Hırvistan’la özel maç yapan Türkiye 3-3’lük skorla galibiyetten uzak bir tablo çizmişti. Türkiye 5. maçında ise Rusya’yı 3-2’lik skorla yenerek liderle arasındaki puan farkını eritmeyi başarmıştı. Puskas Arena’da oynanacak olan mücadele 18 Kasım Çarşamba günü saat 22:45’te başlayacak. Türkiye-Macaristan maçı TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye-Macaristan maçının hakemi ise Slovakyalı Ivan Kruzliak olacak.
A Millilerin bugün oynanan Macaristan maçını kaybetmesi ve son sırada bulunan Sirbistan’ın lider Rusya’yı mağlup etmesi halinde gruptan çıkma şansı zora giriyor. Olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda puan eşitliğinden dolayı genel averaja bakılacak. Uluslar Ligi turnuvasında grubunu zirvede tamamlayan takım bir üst lige yükselirken, son sırada tamamlayan ekip ise bir alt lige düşüyor. A Milli Takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde ise B Ligi'nde kalacak.
Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Nego, Holender, Kalmar, Schafer, Nikolics
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Deniz, Kenan, Burak
Türkiye-Macaristan maçında ay-yıldızlı ekipteki eksikler göze çarpıyor. Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle Macaristan maçının kadrosunda yer alamadı. Rusya maçının sonrasında sakatlanan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü sakatlığından dolayı kadroda bulunmadı. Cengiz Ünder ise cezalı olduğundan dolayı ayrıldı. Son olarak Enes Ünal izin alarak kafileden ayrıldı. Kart cezası sebebiyle Rusya maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Macaristan karşılaşmasında yeşil sahadaki yerini alacak.
Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)
Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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