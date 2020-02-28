Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KAYSERİ/KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kayseri'de dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavuz, İdlib'de sivilleri korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hain saldırıyı tüm şehit aileleri ve kahraman gaziler adına şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bu hain saldırının Türk milletini yıldıramayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır.

Bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Türk milleti için gün Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz."