YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ISPARTA HABERLERİ  | 28.02.2020 23:41 | Son Güncelleme

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelerek personele başsağlığı diledi.

Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Kent merkezinde tekrar toplanan vatandaşlar, şehitler için dua okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
Destek Isparta İdlib Mehmetçik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Isparta Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:24
Öğle
13:15
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Isparta Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Kalayoğlu Eczanesi
Merkez
Sofulu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczaneeczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Isparta ve Burdur’dan ortak Antrenör Gelişim Semineri

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.