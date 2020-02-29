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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KARAMAN HABERLERİ  | 29.02.2020 14:37 | Son Güncelleme

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Karaman'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, öğle namazı sonrasında şehit askerler için Aktekke Temmuz 15 Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.

İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gıyabi Karaman Şehit

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Karaman Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:12
Öğle
13:05
İkindi
16:15
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Karaman Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Bilim Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
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Cemre Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Gonca Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
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