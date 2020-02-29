YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KİLİS HABERLERİ  | 29.02.2020 17:37 | Son Güncelleme

Kilis'te, siyasi parti temsilcileri Esed rejimi unsurlarının saldırılarını kınadı

KİLİS (AA) - Kilis'te siyasi parti temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde, 33 askerin şehit edildiği Esed rejimi unsurlarının saldırısını protesto etti.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in davetiyle Öğretmenevi Konferans Salonu'nda bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi il temsilcileri saldırıyı kınadı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Temsilcilerin Türk bayrağı temalı rozetler taktığı programda konuşan Dülger, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Saldırıyı kınadıklarını bildiren Dülger, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kilis'in yaklaşık 8 yıldır sınırın hemen diğer tarafında olayları en yakından yaşayan kent olduğunu anlatan Dülger, "Kilis'in temsilcileri olan bizler, yaşadığımız bu sürecin ve içinde bulunduğumuz durumun acilen son bulması, yeni dramların oluşmaması için tek yolun kahraman Türk ordusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirmesiyle mümkün olacağına olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Dülger, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de "Her Türk asker doğar" gerçeğinden hareketle gerekirse yediden yetmişe kadın erkek demeden şehit olmaya hazır beklediklerini ifade ederek, "Bunu şanlı tarihe bir not düşmek, aynı zamanda şanlı ecdadımızın da ahirette yüzlerine bakabilmenin bir gereği olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
33 Türk askerinin şehit edilmesi İdlip Çatışmasızlık Bölgesi Kilis ortak basın açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Kilis Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Tevhide Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Kehribar taşı üretimi yapılan bağ evine operasyon

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Vali Soytürk şahit ailelerini yalnız bırakmıyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Aşırı soğuklar su sayaçları zarar veriyor

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

Afrin Şehidi Yunus Emre Doğan İçin Mevlit Okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.