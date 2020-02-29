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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.02.2020 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de çeşitli sivil toplum örgütleri öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Mehmetçik için yürüdü.

"Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü" adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri öncülüğünde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, şehitler için yürüyüş düzenledi.

Lise Caddesi'nden 1. Komando Tugay Komutanlığına kadar ellerinde bayraklarla yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar", "Vatan canım sana feda" sloganları attı, tekbir getirdi.

Cadde ve caddeye çıkan yollar trafiğe kapatılırken, vatandaşlar, Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası nizamiyesine kadar dev bayraklarla yürüdü.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Denizli Başkanı Murat Aydınlı, burada yaptığı konuşmada, "Bizler topraklarımızı korumak, sınır boyundan memleketimize yapılan taarruzları engellemek için mücadele veriyoruz. İdlib'de 33 vatan evladını, ana baba kuzusunu al bayrağa sardık. Mevlamızın huzuruna emanet ettik. Türk milleti var olduğu sürece kahpe düşman bizim memleketimize adımını dahi atamayacaktır." dedi.

Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla tekbir getirerek ve sloganlar atarak tekrar ayrı güzergahtan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüdü.

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, meydanda yaptığı konuşmada, "Bizler Türk milliyetçileri olarak her zaman Türkiye'nin bekası için devletin, milletin, hükümetin yanındayız ve bundan sonra da olacağız. Yeter ki bize bir işaret verilsin, emir verilsin. İnşallah oradan herhangi bir şekilde geri çekilme yoktur. Bundan sonra da iyi bir adımla, güzel bir politikayla Türkiye bu işi içinden en iyi şekilde çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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