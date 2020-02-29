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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

BOLU HABERLERİ  | 29.02.2020 20:37 | Son Güncelleme

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bolu'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak yürüyüş yaptı ve şehitler için dua etti.

Sosyal medya üzerinden birlik ve beraberlik çağrısında bulunan bir grup, Hükümet Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi.

Grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda", "Bolu uyuma şehidine sahip çık" gibi sloganlar atarak İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından grup, şehitler için dua etti.

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