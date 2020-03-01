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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de araçlarını Türk bayraklarıyla donatan bir grup taksici, konvoy oluşturarak kent merkezinde tur attı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

Bir grup taksici, Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda araçlarıyla bir araya geldi. Sürücüler araçlarını "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartların yanı sıra Türk bayraklarıyla da donattı.

Grup adına açıklama yapan Taner Akçağ, şehitlere saygı göstermek amacıyla araçlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşadıkları üzüntüyü anlatmada kelimelerin yetersiz kaldığını belirten Akçağ, "Bizler burada askerlerimiz ve güvenlik güçlerimiz için toplandık. Amacımız onlara desteğimizi göstermek. Biz desteğimizi yürüyerek göstermezsek dünya bizim sustuğumuzu görür. Biz susmayacağız. Her zaman için desteğimiz güvenlik güçlerimiz için sürecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından taksiciler kent merkezinde tur attı.

Polis, konvoy güzergahı boyunca güvenlik tedbiri aldı.

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Destek İdlib Kayseri Konvoy

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