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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 02.03.2020 22:50 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi

MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için yürüdü.

MSKÜ öğrencileri sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Kötekli Mahallesi'ndeki Yoğurtçu Parkı'nda toplandı.

Yaklaşık bin öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Herşey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Saygı duruşunda bulunan öğrenciler, İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.

Grup adına konuşan Muhammed Çabuk, Suriye'de askerlere yapılan hain saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Çabuk, "Biz şehitlere saygı yürüyüşü ile ülkemizdeki tüm üniversitelere örnek olmak istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz." dedi.

Sloganlar eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ne kadar yürüyen öğrenciler, tekrar dönüp yürüyüşü Yoğurtçu Parkı'nda sonlandırdılar.

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Anahtar Kelimeler:
Menteşe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şehit Yürüyüş

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