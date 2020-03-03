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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

BURDUR HABERLERİ  | 03.03.2020 00:18 | Son Güncelleme

Burdur'da Mehmetçiğe destek konvoyu düzenlendi

Burdur'da İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için konvoy düzenlendi.

Kentte Burdur Manavlar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ile Yeni Burdur Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince organize edilen etkinlikte, eski otogar alanında bir araya gelen Burdurlular, Türk bayrakları ile donattıkları yaklaşık 500 araçla konvoy oluşturdu.

Çatal Pınarı Kavşağı'ndan başlayan konvoy, korna eşliğinde kenti dolaştı. Etkinlik, Uzay Çatı Pazar alanında sona erdi.

Burdur Manavlar ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Tuncay Yiğit, burada yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Esnaf olarak Mehmetçiğe destek olmak için toplandıklarını dile getiren Yiğit, "Ordumuzun, devletimizin yanındayız. Askerimizin yalnız olmadığını göstermek istedik. Bahar Kalkanı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimize başarılar dileriz." dedi.

Esnaflardan Okan Köker de şehit haberlerinden dolayı üzüntülü olduklarını ancak birlik ve beraberlik içinde devletin ve Mehmetçiklerin sonuna kadar arkasında duracaklarını aktardı.

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Burdur Destek Konvoy Mehmetçik

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