YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'da yapıldı

21.11.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kepez Drag Pisti'nde 20-21 Kasım'da yapıldı. Şampiyonaya Türkiye'nin değişik bölgelerinden 100'e yakın sporcu katıldı.

Serbest ve sıralama antrenmanlarıyla dün başlayan yarışlar, bugün sporcuların hız mücadelesine sahne oldu.

Yarışlarda sporcular, rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştı.

Organizasyon sonunda sınıflarına göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

- 300 cc pro

1- Osman Göçmen

2- Mustafa Bıkmaz

3- Tolgahan Yuca

- Süper street

1- Caner Kıt

2- Tuncer Yeşil

3- Muhammet Kamil Kırbaş

- Street 1-600

1- Fatih Akın Akkuş

2- Okan Asar

3- Murat Ergişi

- Street 2

1- Ufuk Işık

2- Kahraman Yılmaz

3- Hüseyin Coşkun

- Standart 2

1- Erol Balkış

2- Ömer Alıcı

3- Onur Şevik

- Pro street

1- Muhammet Kamil Kırbaş

2- Caner Kıt

3- Tuncer Yeşil

- Street 1-750

1- İbrahim Nişli

2- Furkan Özdemir

3- Sefa Onur Abacı

- Standart 1

1- Timur İlhan

2- Kazım Öztürk

3- Ahmet Yoksulbakanw

- Kadınlar Kupası

1- İrem Sahra Şengül

2- Bahar Ateş

3- Sümeyye Ökçesiz

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet
Antalya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldıAntalya'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
12:48
İkindi
15:29
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Gamzem Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Ulu Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Duygu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.