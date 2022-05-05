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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden bilgisayar ve televizyon çalındı

05.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nden bilgisayar ve televizyon çalındı

EDİRNE (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin hizmet binasından televizyon ve bilgisayar çalındı.

Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve üyeler, sabah saatlerinde derneğin Eski İstanbul Caddesi'ndeki binasının pencerelerinden birinin açık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dernek binasına gelerek inceleme yaptı. Dernekten televizyon, bilgisayar, güvenlik kamera kayıt cihazı ile dernek evraklarının bulunduğu dolabın çalındığı, güvenlik kamera kablolarının kesildiği belirlendi.

Şube Başkanı İsmailoğlu, gazetecilere, dünkü bayramlaşmanın ardından bugün derneğe geldiklerinde hırsız girdiğini gördüklerini söyledi. Yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten İsmailoğlu, "Derneğimizde yaşanan ikinci hırsızlık. Yetkililerden bu işi yapanların bulunmasını, kayıplarımızın giderilmesini rica ediyoruz. Belediye başkanımızdan da derneğimizin korkuluklarının yapılmasını talep ediyorum." dedi.

İsmailoğlu, hırsızlık yapanlara çaldıkları eşyaları geri getirmeleri için çağrıda bulundu. Dernek üyesi gazilerin de yaşanan olaya çok üzüldüğünü ifade eden İsmailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu tip değeri yüksek kuruluşlarla uğraşmasınlar, şahsi olarak bir ihtiyaçları varsa biz gazi maaşlarımızdan bir miktar harçlık verebiliriz. Ülkemiz için yaptığımız fedakarlıklar gibi onlara da öyle bir fedakarlık yaparız. Bizlerle uğraşmasınlar, bizler çok hassas insanlarız. Üzülüyoruz. Hatıralarımız var içeride. Kendi malıma bu zarar gelseydi vallahi üzülmezdim. Dernek olduğu için, devletin malı olduğu için bizleri derinden üzmüştür."

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