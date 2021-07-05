Türkiye Muhtarlar Konfederasyonundan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk arasında imzalanan protokolle Türkiye genelinde mahallelerde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

"Bizim Mahalle Kan Bağışlıyor İyilikte Birleşiyor" sloganıyla Trabzon'dan başlayan kampanya kapsamında, Ortahisar ilçesi 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezince mahallenin en işlek bölgesine konumlandıran Türk Kızılay kan bağışı otobüslerinde, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Aktürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Bekir Aktürk, AA muhabirine, Türk Kızılay ile yaptıkları protokol hakkında bilgi vererek, Türkiye genelinde 51 bin muhtarı kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının önemine işaret eden Aktürk, "Sadece kan vermelerini değil, halkımızı kan vermeye de teşvik etmelerini istiyoruz. Bunun için de ilk olarak kendimiz kan vererek bu işe sahip çıkıyoruz. Çünkü bir kan 3 can kurtarıyor ve bizler, ne zaman, kime kan ihtiyacı olacağını bilmiyoruz. Kanın doğası insan olduğu için buna hassasiyet göstermemiz gerekiyor." dedi.

Aktürk, Trabzon'da 706 mahalle olduğunu, bütün mahalle sakinlerini kampanyaya destek vermeye davet ettiğini belirterek, kampanyanın yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran ise Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Aktürk'ün Trabzonlu olması nedeniyle kampanyanın startını Trabzon'dan verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Trabzon'da kampanyamızın ilk etabı Erdoğdu Mahallesi oldu. Saat 22.00'ye kadar buradayız. Tüm halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde halkımızla bir araya geleceğiz. Çünkü kan acil değil, sürekli ihtiyaç. Düzenli kan kullanan hastalarımız için de duyarlı olmak zorundayız çünkü gelişen tüm teknolojiye rağmen kanın tek kaynağı insan. Ben zaten bölge halkımızın duyarlılığından eminim. Ama bu kampanyamız nedeniyle de tüm halkımızı kan bağışına davet ediyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Genç ise kampanyanın önemine değinerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay'la iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

