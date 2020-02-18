Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi

2 y\u0131ll\u0131k 6 basamakl\u0131 Nat\u00fcrel Da\u011f K\u0131za\u011f\u0131 D\u00fcnya Kupa yar\u0131\u015flar\u0131 sona erdi. Yap\u0131lan yar\u0131\u015fmadan T\u00fcrkiye D\u00fcnya s\u0131ralamas\u0131nda ilk yedide yerini ald\u0131.\nNat\u00fcrel T\u00fcrkiye \u015eampiyonas\u0131 11-15 Mart 2020 aras\u0131 Sar\u0131kam\u0131\u015f C\u0131b\u0131ltepe Kayak Merkezinde yap\u0131lacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERD\u00fc\u011f\u00fcnlere olur b\u00f6yle \u015feyler!Polisten 'sessiz \u00f6l\u00fcm' uyar\u0131s\u0131
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