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  4. Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi

Türkiye, Naturel Dağ Kızağında Dünya sıralamasında ilk yediye girdi

KARS HABERLERİ  | 18.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi.

2 yıllık 6 basamaklı Natürel Dağ Kızağı Dünya Kupa yarışları sona erdi. Yapılan yarışmadan Türkiye Dünya sıralamasında ilk yedide yerini aldı.
Natürel Türkiye Şampiyonası 11-15 Mart 2020 arası Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde yapılacak.

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