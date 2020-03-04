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Türkiye'nin EURO 2020 formaları ortaya çıktı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.03.2020 22:16 | Son Güncelleme

EURO 2020 başlaması için günleri sayarken, A Milli Takımımızın turnuvada giyeceği formalar da ortaya çıktı.

A Milli Takımımızın EURO 2020'de giyeceği forma da internete sızdı.

Ay-Yıldızlılarımız, kırmızı ve kırmızı-beyaz formalarla EURO 2020'de başarı elde etmek için sahada olacak. Bu arada forma tasarımları sosyal medyada oldukça beğenildi.

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euro 2020 a milli takım

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