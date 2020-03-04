Türkiye'nin EURO 2020 formaları ortaya çıktı

A Milli Takımımızın EURO 2020'de giyeceği forma da internete sızdı.

Ay-Yıldızlılarımız, kırmızı ve kırmızı-beyaz formalarla EURO 2020'de başarı elde etmek için sahada olacak. Bu arada forma tasarımları sosyal medyada oldukça beğenildi.



