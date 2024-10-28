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Türkiye'nin gözü Galatasaray - Beşiktaş derbisinde! İşte muhtemel 11'ler

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.10.2024 12:25
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Türkiye bugün Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisine odaklandı. İki ezeli rakip bu sene ligde şu ana kadar yenilgi almazken, bu maçta galip gelen takım avantajı cebine koyacak. Okan Buruk'un kulübede olacağı maçta Galatasaray'ın tek eksiği Ismail Jakobs. Beşiktaş'ta ise Necip Uysal ve Chamberlain kadroda olmayacak. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Türkiye'nin gözü Galatasaray - Beşiktaş derbisinde! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftası bugün saat 20:00'de başlayacak Galatasaray - Beşiktaş maçı ile tamamlanacak. Türkiye'de gözlerin çevrildiği maç, Galatasaray'ın stadı Rams Park'ta oynanacak.

MAÇI ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

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'YENİLMEZLER' KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ligde şimdiye kadar çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, 3-1 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş da Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında puanı rakipleri ile paylaştı. Derbinin berabere bitmemesi durumunda ezeli rakiplerden biri bu sezondaki yenilmezlik serisini sona erdirecek.

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LİGİN EN ÇOK GOL ATANI İLE EN AZ GOL YİYENİNİN MAÇI OLACAK

Öte yandan Galatasaray ligde şimdiye kadar çıktığı 9 maçta 27 gol attı. Kalesinde ise 8 gol gördü. 27 gole ulaşan Aslan, bu alanda ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş ise ligde çıktığı 8 maçta 17 gol buldu. Kartal kalesinde ise 5 gol gördü. Bu da Beşiktaş'ı bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunduruyor.

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GALATASARAY'DA TEK EKSİK JAKOBS

Ev sahibi takımın teknik direktörü Okan Burak hafta başında apandisit ameliyatı geçirdi. Başarılı teknik adamın takımın başında olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Tecrübeli isim herhangi bir sorun çıkmaz ise bugün takımının başında sahada olacak. Öte yandan bu sene Monaco'dan transfer edilen ve gösterdiği performans ile beğeni toplayan Ismail Jakobs Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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BEŞİKTAŞ'IN BAŞI SAKATLIKLARLA DERTTE! 3 FUTBOLCUNUN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ta ise art arda yaşanan sakatlıklar Giovanni van Bronckhorst'u kara kara düşündürüyor. Rakiplerine göre daha dar bir kadroya sahip olan Kartal'da takımın önemli isimlerinden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimler sağlık heyetinin onay vermesi halinde kadroda yer alacak. Öte yandan Necip Uysal ve Alex Oxlade Chamberlain kadroda yer almayacak.

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OKAN BURUK TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Jacobs'un sakatlığı ve elinde üst düzey iki forvetin olması Okan Buruk'u sistem değişikliğine itti. Galatasaray'ın tecrübeli hocası Okan Buruk Fenerbahçe maçına çıktığı klasik 4-2-3-1 taktiğini Elfsborg maçında kullandığı 3-4-1-2 taktiğine çevirdi. Deneyimli ismin Beşiktaş karşılaşmasına da Elfsborg 11'iyle çıkması bekliyor.

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SEMİH KILIÇSOY'UN GALATASARAY MAÇINDA 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta ise Giovanni van Bronckhorst Lyon maçındaki 11'den bir değişiklik yapacak. Galatasaray karşısında Muçi yerine Semih Kılıçsoy'un forma giymesi bekleniyor.

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İŞTE GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mauro İcardi,

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Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

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