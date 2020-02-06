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Türkiye’nin konuştuğu Mehmet, Alanyaspor’dan forma

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.02.2020 22:18 | Son Güncelleme

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak, skordan önce rakibinin sağlığını gözeten Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş’a teşekkür ederek forma hediye etti.

Türkiye’nin konuştuğu Mehmet, Alanyaspor’dan forma

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7’nci Grup’ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor’un, Yatağanspor ile oynadığı maçta gol pozisyonuna girdiği sırada rakibinin sakatlanması üzerine topu taca atarak centilmenlik örneği sergileyen 25 yaşındaki Mehmet Küçükdurmuş, Alanyanspor’u ziyaret etti.

Bu davranışın ardından birçok kesimden beğeni ve takdir alan Küçükdurmuş’a Başkan Çavuşoğlu teşekkür etti ve ardından üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti. Antrenmanı izleyen Mehmet Küçükdurmuş ise bu jestinden dolayı Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor mehmet küçükdurmuş kestelspor

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