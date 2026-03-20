Türkiye'nin, Romanya maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, uzun yıllardır hasretini çektiği Dünya Kupası'na katılmak için kritik bir sınava çıkacak. A Milli Futbol takımımız 26 Mart 2026 Perşembe günü play-off turunun yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE'NİN, ROMANYA MAÇI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Türkiye'nin kritik maç için aday kadrosu açıklandı. İşte Türkiye'nin play-off maçları için açıklanan aday kadrosu:

FİNALDE RAKİP YA SLOVAKYA YA DA KOSOVA

Millilerimiz Romanya maçını kazanması durumunda play-off final turunda, Slovakya - Kosova maçının galibiyle oynayacak. Play-off final karşılaşması ise 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Türkiye, olası final maçını deplasmanda oynayacak.

KATILIRSAK D GRUBUNDA YER ALACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı, play-off turunu geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.