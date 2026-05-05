Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi! Açıklama geliyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak tarihi kongre öncesi taşlar yerinden oynadı. 2024’teki seçimi kaybeden Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olma kararı aldığı belirtildi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi beklenen hamle geldi. Sarı-lacivertli camianın efsane başkanı Aziz Yıldırım, sessizliğini bozarak yeniden başkanlık yarışı için sahaya inmeye karar verdi.

FENERBAHÇE’DE AZİZ YILDIRIM DÖNEMİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR? ADAYLIĞINI RESMEN DUYURUYOR!

Fenerbahçe kulislerini hareketlendiren gelişmeye göre; Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyma kararı aldı. Yıldırım’ın, Çarşamba günü öğlen saatlerinde yapacağı resmi açıklama ile adaylığını ve vizyonunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın 6 Mayıs 2026 Çarşamba TSİ 14.00'de bir basın toplantısıyla Fenerbahçe SK Başkan Adaylığını açıklaması ve YK ekibini tanıtması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM’A ’BAŞKAN OL’ BASKISI VAR

İHA'nın haberine göre Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da eski başkanlardan Aziz Yıldırım’a aday olması konusunda sarı-lacivertli camiadan baskı var.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da yeni başkanını seçecek. Mevcut yönetimin geçtiğimiz günlerde seçim kararı alması sonrası adaylar çalışmalarına başlarken, ismi en kuvvetli olarak gündeme düşen Mehmet Ali Aydınlar bugün itibarıyla aday olmayacağını duyurdu. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım da kurmaylarıyla toplantı yaparak, iki gün içerisinde bir karar alacağı ve bu kararı basına açıklayacağı öğrenildi.

"TEK ADAYLI BİR KONGRE OLABİLİR"

Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, seçim süreciyle ilgili çarpıcı bir öngörüde bulundu. Bilgiç, kongrenin büyük ihtimalle tek adaylı bir yapıya bürünebileceğini belirterek, Aziz Yıldırım’ın ekibiyle ilgili şu detayı paylaştı:

"Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin, Aziz Yıldırım'ın listesinde başkan vekili olarak yer almasını bekliyorum.",

AYDINLAR ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ!

Fenerbahçe başkan adaylığı için ismi geçen Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli camiadaki tartışmaların odağı olmamak adına seçimlerde yer almayacağını açıkladı. Aydınlar, "Fenerbahçe'nin yarınlarının gölgelenmesine izin vermeyeceğim" diyerek çekildi.

"NE OLDUYSA 14:00'TEN SONRA OLDU..."

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre; "Mehmet Ali Aydınlar, perşembe günü adaylığını açıklayacaktı. Ancak bugün saat 14.00’ten sonra ne olduysa oldu ve adaylıktan çekildi.

İlk tahminim, kongre sürecinde 3 Temmuz üzerinden yapılacak bel altı söylemler ve tartışmalarla uğraşmak istemedi."

RESMİ 2 ADAY VAR

Mehmet Ali Aydınlar’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Fenerbahçe’deki olağanüstü genel kurulda gözler diğer muhtemel adaylara çevrildi. Aydınlar’ın bu "fedakarlık" vurgulu vedası, seçim sürecindeki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'de anlık olarak 2 isim resmen aday durumunda. Sarı-lacivertlilerde yaklaşan seçim öncesi Hakan Safi ve Barış Göktürk resmi aday konumunda.

