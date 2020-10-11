Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, noterlerde alınan Kovid-19 önlemlerini anlattı:

RECEP BİLEK - Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz." dedi.

Cin, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında noterliklerdeki uygulamaların detaylarını anlattı.

Noterlerin Türkiye'nin her tarafında kamu hizmeti sunan bir meslek kuruluşu olduğuna işaret eden Cin, ülke genelinde 2 bin 200 noktada hizmet verdiklerini söyledi.

Cin, mart ayından itibaren Adalet ve Sağlık bakanlıklarının direktifleri doğrultusunda çok ciddi tedbirler aldıklarına işaret ederek, "Noterliklerimizde dezenfektan, eldiven, maske ve ateş ölçerler kullanıyoruz. Noterler Birliği olarak bunları seri şekilde noterlerimize dağıttık. Sağlık kuruluşlarından sonra vatandaşla direkt temas halinde olan belki de ikinci meslek grubuyuz. O nedenle tedbirleri çok ciddi şekilde uygulamaya başladık, halen de uygulamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.