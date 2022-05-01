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Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışı Samsun'da yapılacak

01.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayak yarışı Samsun'da yapılacak

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre ICRYPEX ana sponsorluğundaki TOSFED 2022 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Vezirköprü Offroad Kulübü tarafından 13-15 Mayıs tarihlerinde koşulacak.

Organizasyonun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yılı kutlama programı kapsamında yapılacağı belirtildi.

Şampiyona, 13 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak.

Sezonun ikinci yarışında, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 10.30-16.30 saatleri arasında Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda belirlenen mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, 15 Mayıs 2022 Pazar günü de 10.30-14.30 saatleri arasında Vezirköprü İncesu Mevkiinde yer alan seyirci etabını 3 kez geçerek, yarışı tamamlayacak.

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