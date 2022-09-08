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  4. Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 5. ayak yarın başlıyor

Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 5. ayak yarın başlıyor

08.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki organizasyonda 30 ekip yarışacak

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, yarın Sakarya'da başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ICRYPEX ana sponsorluğunda 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Yarın Sakarya Kent Meydanı-Spor Ada Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seremoni ile başlayacak organizasyonda, 30 araç ve 60 sporcu 10 Eylül Cumartesi günü saat 9.00'dan itibaren Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.

Sporcular, 11 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek. Organizasyon, saat 18.00'deki ödül töreniyle tamamlanacak.

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