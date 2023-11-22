Türkiye onu izlemişti...Minibüs şoförlüğü yaparken hamile sürücü ile tartıştı

Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartıştı.

Nevrigül Alan’ın ölümünün ardından Müge Anlı’nın programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu. Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan minibüs şoförlüğü yapıyordu.

Bursa’da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı.

Remzi’nin tartışma sırasında “Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil” demesi dikkat çekti.

