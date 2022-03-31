Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması yarın Marmaris'te başlayacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu 3. Kademe Yarışması, 1-3 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde gerçekleştirilecek.
Alınan bilgiye göre, şampiyonanın ilk gün yarışları Marmaris merkez, ikinci gün yarışları ise İçmeler Mahallesi'nde düzenlenecek ve bin 200 sporcunun mücadelesine sahne olacak.
Ula ilçesinin "sakin kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde 3 Nisan'da ise Knockout Test Yarışı yapılacak.
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