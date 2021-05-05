Türkiye otomotiv endüstrisi nisan ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye ekonomisinin son 15 yıldır sektörel bazda ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi geçen ay 2,5 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, 300 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında baz etkisiyle 3 haneli artış gösterdi.

Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 313 artışla 2,5 milyar dolar ihracat kaydetti. Sektörün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 13 oldu.

Yılın ocak- nisan döneminde ihracatını yüzde 34 artırarak 10,2 milyar dolar seviyesine taşıyan otomotiv endüstrisinin, bu dönemdeki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda tedarik endüstrisi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 208 artışla 1 milyar 54 milyon dolar ihracata ulaşarak otomotivde en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil dış satımı yüzde 582 artışla 899 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Aynı süreçte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı yüzde 652 artarak 300 milyon dolara, otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı da yüzde 54'lük artışla 82 milyon dolara yükseldi.