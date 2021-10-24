Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayak mücadelesi sona erdi

İZMİR (AA) - Otomobil sporlarında İzmir'de düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları tamamlandı.

Ülkü Yarış Pisti'nde dün başlayan organizasyonda Süper Grup'ta 7, Maxi Grup'ta 22 araç yer aldı.

Bugünkü mücadelelerde Maxi Grup'ta dün olduğu gibi Turgut Konukoğlu birinciliği elde ederken, İbrahim Okyay ikinci, Yiğit Eröge de üçüncü oldu

Süper Grup'un ilk 3 sırası ise Ümit Ülkü, Sinan Soylu ve Vedat Ali Dalokay'dan oluştu.



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