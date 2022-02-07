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Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

07.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı, salona maskesiz ve HES kodu olmadan girilemeyeceği, sosyal mesafe kurallarına da uyulacağı belirtildi.

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