Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Eskişehir'de koşulacak

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı ETİ Eskişehir Rallisi, yarın Eskişehir'de başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından 23-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Toplam 63 otomobil ve 126 sporcunun katılacağı yarışlar, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

Sporcular, toplam uzunluğu 381 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta yarışacak.

Seremonik startı yarın saat 20.30'da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan ETİ Eskişehir Rallisi'nin ilk yarışı 24 Haziran Cuma saat 10.00'da Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda yer alan Servis Park’tan başlayacak ve 4 özel etabın geçilmesinin ardından saat 16.30'da yine servis parkta son bulacak.

Rallide 25 Haziran Cumartesi günü ise saat 10.00'da yarışmaya başlayarak sporcular, 4 özel etabın ardından saat 16.40'dan itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile organizasyonu tamamlayacak.

