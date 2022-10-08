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Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki short track sporcusu Derya'nın hedefi Avrupa

08.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye rekorunu 500 metrede 47.7 saniyeyle kıran milli sporcu Derya Karadağ, bu başarıyla aynı zamanda kadınlar kategorisinde bu zamana kadarki en iyi dereceyi elinde bulunduruyor - Milli sporcu Derya Karadağ: "Kendimle gurur duydum çünkü büyüklerin rekorunu kırmak gerçekten önemli bir şey. Çekya'da yapılacak yarışlardan madalya ile dönmeyi hedefliyorum"

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, short track (sürat pateni) branşında Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki milli sporcu Derya Karadağ, Çekya'da yapılacak Avrupa Kupası yarışlarında madalya hedefliyor.

Short track antrenörü annesine özenerek 4 yaşında buz üzerine çıkan Derya, 25 Eylül'de Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Federasyon Kupası yarışlarında 500 metrede 47.7 saniyeye ulaşıp Türkiye rekoru kırdı.

Bu başarıyla aynı zamanda kadınlar kategorisinde bu zamana kadarki en iyi dereceyi elde eden Derya, Çekya'da yapılacak Short Track Avrupa Kupası yarışlarında madalya almayı amaçlıyor.

Milli sporcu Derya Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rekor için çok çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır böyle bir şeyi başarmak istiyordum ve başardım. Başarımda hocamın, annemin ve babamın desteği var. Kendimle gurur duydum çünkü büyüklerin rekorunu kırmak gerçekten önemli bir şey. Çekya'da yapılacak yarışlardan madalya ile dönmeyi hedefliyorum. Orada inşallah Türk bayrağını dalgalandıracağız. İnşallah kırdığım rekorla orada da başarılı olurum."

- Sultangaliyev: "Derya'nın madalya getireceğine inanıyoruz"

Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev ise Derya Karadağ'ı ciddi çalışmalar yaparak belirli bir seviyeye getirdiklerini söyledi.

Derya'nın kırdığı rekorun 2017 EYOF zamanından bu yana elde edilmediğini belirten Sultangaliyev, "2017'de bir sporcumuz 48 saniyede geldi ama Derya şimdi bu rekoru yeniledi. Bu saniye rekoru ile Avrupa kupası yarışlarına gidecek ve umarım güzel başarı elde edecek. Çünkü istatistik olarak dünya ve Avrupa çapında analiz etmiştik. Bu saniye ile Avrupa kupası yarışlarında ilk üçe girecek sporcu olarak görüyoruz. İnşallah yarışlarda madalya getirmesi için güzel çalışmalar yapıyoruz ve madalya getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Karadağ hakkında ileriye dönük önemli planlarını olduğunu dile getiren Sultangaliyev, şunları kaydetti:

"Derya, kendisi ve büyükler kategorisine göre Türkiye'de en hızlı sporcu. İleride özellikle en büyük hedefimiz olimpiyatlar. 2026'daki olimpiyatlarda kız sporcumuzun olmasını hedefliyoruz ve Derya buna katılma şansını deneyecek. O zaman sporcunun da yaşı tutacak. Biz büyük bir hazırlık yapacağız, önümüzde 3 sene var. Ciddi çalışma yapıp belirli bir seviyeye getireceğiz. İnşallah kızlarda Türkiye adına ilk defa bir sporcumuzun katılacağına inanıyorum."

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