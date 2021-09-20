Türkiye, Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki Perm Devlet Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu’nda Perm Devlet Üniversitesi’nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirmişti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.
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