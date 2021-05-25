Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan engelli öğretmenler için atama talebi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, 2 bin 511 engelli öğretmenin atamasının yapılması çağrısında bulundu.

Çelebi, Konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, engelli vatandaşlar için bugüne kadar yapılan düzenlemelerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kamuda atanan engelli sayısının 60 bine ulaştığına dikkati çeken Çelebi, bunun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Engelli öğretmenlerin istihdamıyla ilgili bazı sıkıntıların giderilmesini de beklediklerini dile getiren Çelebi, engelli öğretmen adaylarının öğrencilerini yetiştirme hayaliyle üniversiteden mezun olduğunu söyledi.

Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellilerin haklarıyla ilgili açıklamalarının, ifadelerinin hem gurur verici hem de ayrımcılıkların ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 'Herkesin hak ettiğini engelli kardeşim iki kez hak etmiştir' demiştir. Bizler engelleri aştık, okulları aştık, eğitimimizi tamamladık, öğretmen olduk ama atanamadık. Cumhurbaşkanımız birkaç yıl önce Meclis'te 'Engelliler öğretmen olamaz' denildiğinde, kürsüye çıkarak 'Onlar öğretmen olur, bal gibi olur' demişti. Biz bunların tümünü, engellilerin öğretmen olarak atandıklarını gördük. Cumhurbaşkanımızın dirayeti her zaman bize gurur, destek verdi."