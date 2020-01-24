YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Türkiye şampiyonasından madalya ile döndüler

Türkiye şampiyonasından madalya ile döndüler

MALATYA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

Malatya’dan iki kadın sporcu, Türkiye şampiyonasından madalya ile döndü.Malatyalı Kadın Kick Boks sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya ve Özge Çalışkan, 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda rakiplerini yenerek, bronz madalya kazandı.

Türkiye şampiyonasından madalya ile döndüler

Malatya’dan iki kadın sporcu, Türkiye şampiyonasından madalya ile döndü.
Malatyalı Kadın Kick Boks sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya ve Özge Çalışkan, 11-19 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’nda rakiplerini yenerek, bronz madalya kazandı. Antalya’da yapılan turnuvada Malatyayı temsil eden sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya 60 kiloda ve Özge Çalışkan ise 70 kiloda güçlü rakiplerini yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların Antrenörü Caner Ertaş yaptığı açıklamada, madalya kazanan sporcularını tebrik ederek, “Özge ve Begonya zorlu rakiplerine karşı özverili şekilde mücadele vererek hem ilimizi hem kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. İki sporcumuzda kendilerini kanıtlamış disiplinli, yetenekli genç kardeşlerimiz. Bugüne kadar birçok turnuvada önemli dereceler yaptılar. Kariyerlerine önemli bir başarı daha eklediler. Kendilerini kutluyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Kaymakam Teke’den bağımlılıkla mücadele çağrısıKaymakam Teke’den bağımlılıkla mücadele çağrısı
TÖTM 2019’da 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldıTÖTM 2019’da 222 erişkin hastaya kök hücre nakli yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın manevi oğlu İbo’ya Bakan Soylu’dan doğum günü sürprizi

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Yıldırım, görevine başladı

Malatya Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:44
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Malatya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Badem Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sanayide yol düzenleme çalışmaları yapılıyor

Sanayide yol düzenleme çalışmaları yapılıyor

Akçadağ’da HEM kursları daha da yaygınlaştırılacak

Akçadağ’da HEM kursları daha da yaygınlaştırılacak

İl Genel Meclisi’nde Mevsimin Son Yaş Kayısıları İkram Edildi

İl Genel Meclisi’nde Mevsimin Son Yaş Kayısıları İkram Edildi

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.