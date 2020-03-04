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Türkiye şampiyonu milli boksörün hayali Avrupa ve dünya birinciliği

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Babasının merakı ve beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı boksta arka arkaya iki yıl Türkiye şampiyonluğu kazanan 18 yaşındaki milli sporcu Elif Yavuz, bu sene yapılacak Avrupa ile dünya şampiyonalarına sıkı şekilde hazırlanıyor - Elif Yavuz: - "Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - İki yıl üst üste Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 18 yaşındaki Kırşehirli milli boksör Elif Yavuz, bu sene yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Babasının televizyonda izlediği boks maçlarıyla büyüyen Sıddık Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Yavuz, önce beden eğitimi öğretmeni sonra da antrenörü olan Mehmet Dalbudak'ın yönlendirmesiyle Nevşehir'de bu spora başladı.

Antrenör Dalbudak'ın tayininin Kırşehir'e çıkması sonrası hayallerinin peşinde koşmaya devam eden Yavuz, ailesiyle bu kente yerleşip, eğitim hayatına da burada devam etti.

Son 3 yılda antrenörüyle disiplinli bir çalışma temposuna giren Elif Yavuz, yıldız bayanlarda 2018 yılında 54 kiloda, 2019 yılında ise 57 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Yavuz, geride kalan yıl Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alırken, çeyrek final başarısı gösterdi.

- Yavuz: "Ailemde boks yapan yok ama babam çok seviyor"

Elif Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren boksör olmayı hedeflediğini söyledi.

"Ailemde boks yapan yok ama babam çok seviyor." diyen Yavuz, "Babamın boksu çok sevmesi nedeniyle ben de etkilendim ve bu spora başladım. Babam, çok iyi bir boks ve kick boks izleyicisidir. Kendisi zamanında yapamamış. Benim bu sporu yapmamı çok istedi. Babamla televizyonlardaki maçları birlikte izlerdik. O merakla buralara kadar geldim." ifadelerini kullandı.

Büyük hedeflerinin olduğunu anlatan Yavuz, nisan ayında Macaristan'da Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası ve ekim ayında Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını dile getirerek, "Hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Olimpiyatlarda da mücadele etmek istediğini dile getiren Yavuz, olimpiyatlarda madalya alan ilk kadın boksör olarak tarihe geçmek istediğini sözlerine ekledi.

- Dalbudak: "Babası çok hevesliydi"

Antrenör Mehmet Dalbudak, Elif Yavuz'un boksa başlamasıyla ilgili, "Babası çok hevesliydi, çok seviyordu. 'Ben yapamadım ama çocuğumun yapmasını çok istiyorum. Benim kızımı yetiştir.' dedi. Hırslı ve azimli yapısıyla, 15 yaşına geldiğinde Türkiye şampiyonu oldu ve arka arkaya iki şampiyonluk elde etti." şeklinde konuştu.

Sporcusunun yeniden milli takıma çağırılacağını aktaran Daldubak, "Kampa katılacak, tekrar değerlendirmeler ve seçmeler olacak. Elif'in bu sene de milli takıma gireceğine, Avrupa ya da dünya şampiyonalarında ülkemizi başarı ile temsil edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kırşehir milli boksör Elif Yavuz Türkiye şampiyonluğu

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