Türkiye Şampiyonundan Fillikçioğlu’na ziyaret

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

Halter Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsilen şampiyonaya katılan Aydın Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencisi Burcu İldem Gerçekden 69 kg. sıkletinde koparmada 76, silkmede 91 kg. kaldırarak toplamda 167 kg. ile en yakın rakibine 61 kg.lık fark atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın’a bu gururu yaşatarak, emeği geçenlere teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, "Gençlerimiz bu önemli dereceleri zorlu çalışmaların ardından azimleriyle elde ediyor. Sporcumuzu ve tabiki bu çalışmalarındaki en büyük destekçisi antrenörümüzü, şehrimize ve ülkemize böyle sporcular yetiştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

