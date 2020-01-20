YURTHABER
  4. Türkiye Şampiyonundan Fillikçioğlu’na ziyaret

Türkiye Şampiyonundan Fillikçioğlu’na ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.Halter Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsilen şampiyonaya katılan Aydın Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencisi Burcu İldem Gerçekden 69 kg.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Burcu İldem Gerçekden, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.
Halter Türkiye Şampiyonasında Aydın’ı temsilen şampiyonaya katılan Aydın Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu öğrencisi Burcu İldem Gerçekden 69 kg. sıkletinde koparmada 76, silkmede 91 kg. kaldırarak toplamda 167 kg. ile en yakın rakibine 61 kg.lık fark atarak Türkiye Şampiyonu oldu.
Aydın’a bu gururu yaşatarak, emeği geçenlere teşekkür eden İl Müdürü Fillikçioğlu, "Gençlerimiz bu önemli dereceleri zorlu çalışmaların ardından azimleriyle elde ediyor. Sporcumuzu ve tabiki bu çalışmalarındaki en büyük destekçisi antrenörümüzü, şehrimize ve ülkemize böyle sporcular yetiştirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Didim’de gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 7’si tutuklandıDidim’de gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 7’si tutuklandı
Başkan Özcan; “Projelerimizi en hızlı ve en iyi şekilde tamamlayacağız”Başkan Özcan; “Projelerimizi en hızlı ve en iyi şekilde tamamlayacağız”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Güven Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.