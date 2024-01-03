YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Türkiye Sarıkamış şehitlerini anmak için tek yürek olacak

Türkiye Sarıkamış şehitlerini anmak için tek yürek olacak

03.01.2024 11:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında anılacak.

Sarıkamış Harekatı, 22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona erdi. Allahuekber ve Soğanlı dağları ile yörede dondurucu soğuklarda Mehmetçiğin vatan için fedakarca görev yapıp şehadete yürüdüğü harekatta, dondurucu soğuklar ve çatışmalar nedeniyle binlerce asker şehit oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta Erzurum başta olmak üzere yurdun dört bir yanında harekatın 109'uncu yılında anma etkinlikleri düzenlenecek.

Sarıkamış'ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, bu sene 5-7 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Şehitleri anmak için Türkiye'nin dört bir yanından "Bu topraklarda izin var" mottosuyla Sarıkamış'a gelecek misafirler, fedakar ecdadı anmak için ellerinde Türk bayraklarıyla "tek yürek" olacak.

"PAZAR GÜNÜ ŞEHİTLERİMİZ ANISINA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olduğunu, ordunun çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmana hem de soğuk kış şartlarına karşı mücadele ettiğini söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşenlere ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, şöyle konuştu:

"Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla anma programı için şu an son hazırlıkları yapıyoruz. Gelen misafirler, bu ruhu yaşasın istiyoruz. Buna göre programlar yaptık. inşallah 5 Ocak Cuma günü 'Bismillah' deyip, pazar günü inşallah anma programımız bitecek. Şehitlerimiz için öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunacak. Şehitlerimiz için anma yürüyüşleri, kabri başlarında dualarımız olacak. Şehitlerimizin ailelerini, yakınlarını, bizlere emanet olan çocuklarını, eşlerini misafir edeceğiz, Gazilerimizi misafir edeceğiz. Kayak tesisinde Sarıkamış'ın soğuğunu anlatmak için kardan heykellerimiz yine olacak. Meşaleli kayağımız, meşaleli yürüyüşlerimiz olacak. Tabii bu sene bir değişiklik olsun, bir görüntü yayınlamak için bir çalışmamız var. Pazar günü de şehitlerimiz anısına yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz."

Polat, herkesi Sarıkamış'taki anma programına beklediklerini belirterek, "Devletine, milletine, şehadet şerbeti içmek için koşan nesilleriz. Bu imanla yetiştik, bu imanla, bu inançla da yetiştirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Gelen insanımıza bu ruhu aşılamamız lazım. Bu imanı bu inancı yaşamamız lazım. Çok gencimiz de gelecek on binlerin üzerinde katılım oluyor. İnşallah bu imanla, bu inançla şehitlerimizin ruhlarına, Fatiha'lar okuruz." diye konuştu.

Herkesi bu ruhu yaşamaları için Sarıkamış'a davet eden Polat, "Bu soğuğu yüreklerde, akıllarda hissetmek lazım. İnşallah hep beraber şehitlerimizi dualarla anarız, bu iman ve inançla da gelecek nesillere aktarırız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonuAydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu
Aydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” olduAydın’da 58 öğrenci “trafik dedektifi” oldu
Aydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendiAydınlı Berat, hemsball ile otizmi yendi
Anahtar Kelimeler:
Kars anma program sarıkamış harekatı

Kars Namaz Vakitleri 3 Ocak Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:24
Öğle
12:17
İkindi
14:38
Akşam
16:59
Yatsı
18:25

Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Çarşamba

Artaç eczanesi
Sarikamis
Demir eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.