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Türkiye Sektör Meclisleri’ne Eskişehirli isim

07.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye Sektör Meclisleri’ne Eskişehirli isim

Eskişehir Sanayi Odası’nın ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli’nin kurulması için büyük çaba sarf ettiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri çatısı altında faaliyete geçen Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi başkan ve başkan yardımcılarını seçti.ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli’nin başkan yardımcısı olarak seçildiği sektör meclisinin başkanlığını ise ITC şirketi Genel Müdürü Ali Kantur üstlenecek.Yapılan seçim sonrası değerlendirmede bulunan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, yeni dönem yol haritasını belirlemek ve başkanlık divanını belirlemek üzere meclisin bir araya geldiğini belirterek, “Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisimiz kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan ülkemizin en önemli platformlarından bir tanesi olacak” dedi.Başkan yardımcılığına seçilmesinden dolayı meclis divanına teşekkür eden Benli, “Meclisimizin hayata geçmesinde vizyoner yaklaşım sergileyen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkılıoğlu’na, meclisin kurulmasında büyük çaba sarf eden ESO Yönetim Kurulu Başkanımız Celalettin Kesikbaş’a ve sektör meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Eskişehir Sanayi Odası’nın ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli’nin kurulması için büyük çaba sarf ettiği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri çatısı altında faaliyete geçen Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi başkan ve başkan yardımcılarını seçti.
ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli’nin başkan yardımcısı olarak seçildiği sektör meclisinin başkanlığını ise ITC şirketi Genel Müdürü Ali Kantur üstlenecek.
Yapılan seçim sonrası değerlendirmede bulunan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli, yeni dönem yol haritasını belirlemek ve başkanlık divanını belirlemek üzere meclisin bir araya geldiğini belirterek, “Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisimiz kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan ülkemizin en önemli platformlarından bir tanesi olacak” dedi.
Başkan yardımcılığına seçilmesinden dolayı meclis divanına teşekkür eden Benli, “Meclisimizin hayata geçmesinde vizyoner yaklaşım sergileyen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkılıoğlu’na, meclisin kurulmasında büyük çaba sarf eden ESO Yönetim Kurulu Başkanımız Celalettin Kesikbaş’a ve sektör meclisi üyelerimize teşekkürlerimi sunarım. Atık ve geri dönüşüm sektörleri, yaşadığımız bugünlerde çok daha önemli bir konuma geldi. Bizde ülkemizde sektörün gelişimi ve uluslararası alanda başarılı işler yapması için çalışacağız” diye konuştu.

Türkiye Sektör Meclisleri’ne Eskişehirli isim

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