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Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma’dan

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ’da yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası’nda Bandırmalı Taylan Ülger Türkiye Şampiyonu oldu.27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası’nda, Bandırma’da grafik tasarımcı olarak çalışan Taylan Ülger, paletsiz dinamik apnea branşında 116 metre mesafe ile Türkiye şampiyonu oldu.Dinamik apnea monopalet branşında da 175 metre ile kendi en iyi derecesini yaparak 3.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma’dan

27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tekirdağ’da yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası’nda Bandırmalı Taylan Ülger Türkiye Şampiyonu oldu.
27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan Türkiye Serbest Dalış Havuz Şampiyonası’nda, Bandırma’da grafik tasarımcı olarak çalışan Taylan Ülger, paletsiz dinamik apnea branşında 116 metre mesafe ile Türkiye şampiyonu oldu.
Dinamik apnea monopalet branşında da 175 metre ile kendi en iyi derecesini yaparak 3. olup bronz madalya alan Ülger, Türkiye Serbest Dalış Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 2019 yılında Kaş’ta derinlik antrenmanlarında monopalet ile 93 metreye dalarak resmî olmayan Türkiye rekoru kıran genç sporcunun hedefinde, bu rekoru resmîleştirmek ve sonrasında da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye girerek ülkemizi gururlandırmak var.

Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Bandırma’dan

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Merkez
Buse Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Gizem Eczanesi
Bandirma
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