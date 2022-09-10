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Türkiye Sigorta 2'nci yaşını kutladı

10.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: -"Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye’de 12,7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta 2. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci yılında da liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, yeni yaşını başarılarla taçlandırmanın heyecanını da yaşıyor.

Sigortacılıkta 84 milyona hizmet etme hedefini misyon edinen Türkiye Sigorta, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla külliyede düzenlenen lansmanla kurulmuş, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşme gerçekleştirmişti.

Türkiye’deki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta bilincini yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturan Türkiye Sigorta, sigortacılığı geniş kesimlere ulaştırmada adından aldığı sorumlulukla hareket etmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak, 2. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın sevinci içindeyiz.

Yaklaşık 3 bin çalışanımız, 4 bin 226 acente ve brokerımız, 4 bin 500 banka kanalımız ve 38 bölge müdürlüğümüz ile tüm Türkiye’de 12,7 milyon sigortalının hayatlarına dokunmaya, her an yanlarında olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta, kurulduğu günden bu yana bireysel sigortaların yanı sıra Türkiye’nin stratejik varlıklarını da güvence altına almayı sürdürüyor.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han Sondaj Gemileri, Tuna-1 ve Amasra-1 Sondaj Kuyusu, Türksat uyduları ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkenin yüz akı projelerinde yer alan Türkiye Sigorta, güçlü Türkiye inşasında katma değer oluşturan işlere imza atıyor.

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