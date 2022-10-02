Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Fatih Güler

Gaziantep Basketbol: Miller 5, Dotson 5, Can Uğur Öğüt 8, Egbunu 10, Hammonds 15, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 11, Clemmons 9, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 3, Auguste 20, Yiğitcan Saybir 4, Enes Berkay Taşkıran 2, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 13-13

Devre: 27-32

3. Periyot: 40-49

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 69-50 yendi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık diskalifiye edildi.



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