YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

02.10.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol: 50 - Frutti Extra Bursaspor: 69

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Fatih Güler

Gaziantep Basketbol: Miller 5, Dotson 5, Can Uğur Öğüt 8, Egbunu 10, Hammonds 15, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 11, Clemmons 9, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 3, Auguste 20, Yiğitcan Saybir 4, Enes Berkay Taşkıran 2, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 13-13

Devre: 27-32

3. Periyot: 40-49

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 69-50 yendi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık diskalifiye edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldıRahvan At Yarışları, Gaziantep'te yapıldı
8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı
Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendiSakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Basketbol frutti extra bursaspor

Gaziantep Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:25
İkindi
15:44
Akşam
18:21
Yatsı
19:35
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.