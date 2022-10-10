Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail Binbir
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9
Fenerbahçe Beko: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 3
1. Periyot: 17 - 25
Devre: 38 - 42
3. Periyot: 59 - 64
İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Şehmus, Motley, Guduric ve Wilbekin'le sayılar bulan konuk ekip Fenerbahçe Beko'nun 15-7 üstünlüğüyle geçildi. Wilbekin'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bir ara 11 sayılık fark yakaladığı ilk periyodu, 25-17 önde bitirdi.
İkinci periyotta ev sahibi ekip, Crawford, Rivers ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla farkı, bitime 5 dakika kala 2 sayıya kadar düşürdü. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen son 5 dakikalık bölümde ise fark 4'e yükseldi ve Fenerbahçe Beko devreye 42-38 üstünlükle girdi.
Maçın üçüncü periyoduna etkili başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, Crawford ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla, çeyrek bitimine 8,5 dakika kala ilk kez 1 sayıyla öne geçti. Çekişmeli geçen sonraki bölümde Guduric ve Edwards'ın üçlükleriyle oyuna tekrar hakim olan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 5 sayılık farkla, 64-59 önde kapattı.
Karşılaşmanın son periyodunda sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu, Guduric ve Edwards'ın sayılarıyla etkili oyununu sürdürdü ve bitime 5,5 dakika kala tekrar çift haneli farklara ulaştı: 75-61. Ev sahibi ekip, 15 sayıya kadar çıkan farkı, Rivers, Kulvietis ve Sajus'un etkili oyunuyla son 1 dakikalık bölümde 3'e kadar indirdi. Rakibinin direncine rağmen oyunu bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-80 üstünlükle ayrılmayı başardı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz