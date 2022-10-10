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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

10.10.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onvo Büyükçekmece Basketbol: 80 - Fenerbahçe Beko: 85

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Polat Parlak, İsmail Binbir

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 10, Can Kurt, Harris 6, Eray Aydoğan, Kulvietis 13, Muhammet Ali Güneş, Metehan Akyel 3, Can Maxim Mutaf 14, Sajus 5, Rivers 18, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Tayfun Erülkü 9

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer 4, Wilbekin 18, Edwards 14, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Nigel Hayes Davis 3, Tarık Biberoviç, Guduric 10, Booker 3

1. Periyot: 17 - 25

Devre: 38 - 42

3. Periyot: 59 - 64

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 85-80 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası, Şehmus, Motley, Guduric ve Wilbekin'le sayılar bulan konuk ekip Fenerbahçe Beko'nun 15-7 üstünlüğüyle geçildi. Wilbekin'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bir ara 11 sayılık fark yakaladığı ilk periyodu, 25-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta ev sahibi ekip, Crawford, Rivers ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla farkı, bitime 5 dakika kala 2 sayıya kadar düşürdü. Karşılıklı sayılarla çekişmeli geçen son 5 dakikalık bölümde ise fark 4'e yükseldi ve Fenerbahçe Beko devreye 42-38 üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü periyoduna etkili başlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, Crawford ve Can Maxim Mutaf'la bulduğu sayılarla, çeyrek bitimine 8,5 dakika kala ilk kez 1 sayıyla öne geçti. Çekişmeli geçen sonraki bölümde Guduric ve Edwards'ın üçlükleriyle oyuna tekrar hakim olan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 5 sayılık farkla, 64-59 önde kapattı.

Karşılaşmanın son periyodunda sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu, Guduric ve Edwards'ın sayılarıyla etkili oyununu sürdürdü ve bitime 5,5 dakika kala tekrar çift haneli farklara ulaştı: 75-61. Ev sahibi ekip, 15 sayıya kadar çıkan farkı, Rivers, Kulvietis ve Sajus'un etkili oyunuyla son 1 dakikalık bölümde 3'e kadar indirdi. Rakibinin direncine rağmen oyunu bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-80 üstünlükle ayrılmayı başardı.

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