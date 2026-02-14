Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından edit video paylaşan “Toşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özellikle X’te (Twitter) yaptığı mizahi paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan “Toşko” lakabıyla tanınan Mazlum Aktürk 31 Ocak 2026’da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında da yer almıştı.

TOŞKO'NUN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre Mazlum Aktürk'e yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı bildirildi.

YOUTUBER BERKCAN GÜVEN’İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan bir diğer isim Youtuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna rastlandı.