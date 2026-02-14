MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Mazlum Aktürk'ün uyuşturucu test sonucu belli oldu. Uyuşturucu testi yapılan bir diğer isim Youtuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven'in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından edit video paylaşan “Toşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu 1

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özellikle X’te (Twitter) yaptığı mizahi paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan “Toşko” lakabıyla tanınan Mazlum Aktürk 31 Ocak 2026’da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında da yer almıştı.

Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu 2

TOŞKO'NUN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgiye göre Mazlum Aktürk'e yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı bildirildi.

Sosyal medya fenomenleri Mazlum Aktürk ve Berkcan Güven in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu 3

YOUTUBER BERKCAN GÜVEN’İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan bir diğer isim Youtuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testi de pozitif çıktı.

Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna rastlandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi İnci Taneleri için final kararı! Tarih verildi
Dans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral olduDans ederken sandalyeden düştü! O anlar viral oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Sosyal medya fenomeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.