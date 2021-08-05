Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli sel bölgesini ziyaret etti

İSTANBUL(AA) - Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ve Türkiye Sigorta üst yönetimi 14 Temmuz 2021 tarihinde Rize'de, 22 Temmuz 2021 tarihinde ise Artvin'de can ve mal kayıplarına yol açan sel felaketi bölgesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 3-4 Ağustos 2021 tarihlerinde iki gün süren ziyarette Benli ve beraberindeki heyet, valilik, ilçe kaymakamlıkları, il ve ilçe belediye başkanları, sigorta sektörünün bölgedeki paydaşları acenteler, eksperler, banka şubeleri yetkilileri ile görüştü ve selde zarar gören vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yakından dinleme şansı buldu.

Açıklamada, bölgede yaptığı değerlendirmelere yer verilen Benli, Türkiye Sigorta olarak bu tür felaketler olduğu anda hasar ödeme ve hasar başvurularını önceliklendirdiklerini ve bunu da hemen kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Türkiye Sigorta’ya Rize ve Artvin'de bugüne kadar kasko, konut, mühendislik ve yangın poliçeleri kapsamında toplam 51 adet hasar başvurusu yapıldığını belirten Benli, "Söz konusu 51 adet ihbar karşılığında 14'ü konut, 9'u kasko olmak üzere 1 milyon 92 bin TL'lik ödememizi sigortalılarımıza hemen yaptık. Geride kalan ihbarlara ilişkin ise toplam 10,7 milyon TL'lik bir muallak tutarı da karşılık olarak ayırdık." açıklamasında bulundu.

- "Sektörümüze gelen toplam hasar başvurusu 154 adedi buldu"

Sektör olarak olağanüstü her durum için özel yetki ve tavsiye kararlarını hızlıca alarak tüm paydaşlarla birlikte hasar süreçlerini kısaltabilmek adına gerekli aksiyonları aldıklarını belirten Benli, yaşanan sel felaketlerinin hemen ardından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile iletişime geçilerek felaket bölgesindeki sigortalılara SMS aracılığı ile bilgilendirme sürecinin başlatıldığının altını çizdi. Benli, “Bugün itibarıyla iki kentimizde yaşanan sel felaketi kaynaklı şirketlerimize ulaşan kesin ihbar sayıları, araç hasarlarında 72 adet, konut ve iş yeri hasarlarında 78 adet, mühendislik hasarlarında ise 4 adet olmak üzere toplam 154 adedi ve şirketlerimize ulaşan ihbarlara ilişkin hasar tutar ise 27,7 milyon TL'yi buldu.

Biz gerek coğrafi yapımız, gerek deprem bölgesinde olmamız dolayısıyla, doğal afetlere çok açık bir ülkeyiz ve bunun örneklerini de son yıllarda sıklıkla yaşıyoruz. Bu nedenle şunun altını özellikle çizmek isterim ki sigortasız olan varlıkların her an kaybedileceğini bu tür felaketlerde acı bir şekilde yaşıyoruz. Sigorta geleceğe güvenle ulaşmamız ve kaybettiklerimizi yerine koyabilmemiz için olmazsa olmaz. Risk gerçekleşmeden önce başta canımız ve sağlığımız olmak üzere tüm varlıklarımızı sigorta güvencesi altına almalıyız."

