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  4. Türkiye Sigorta genç bilişimcilerle 2. kez buluştu

Türkiye Sigorta genç bilişimcilerle 2. kez buluştu

31.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Sevda Mersin: - "Gençlerimize inanmaya ve desteklemeye devam ederek, yakın bir zamanda üçüncü programı da hayata geçirmeyi planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta’nın, bilgi teknolojileri alanına ilişkin bu yıl ikinci defa düzenlediği "Hiring Challenge" programındaki çok sayıda etabı başarıyla tamamlayan 31 genç, Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri biriminde işe başladı.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, Türkiye Sigorta’nın, insan kaynağına değer ve öncelik veren yaklaşımıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan "Hiring Challenge" programının 2'ncisi tamamlandı.

Gençlere, temel ürün ve sigortacılıktan birim koçları ile işbaşı eğitimine kadar çok sayıda başlıkta ders ve kariyer desteği verilen programda, 1000 başvuru arasından teknik sınav ve eğitimleri geçerek başarılı olan 31 genç yeni mezun, Türkiye Sigorta’da işe başladı. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden gelen gençler, hibrit bir sistemle uzaktan çalışmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Sevda Mersin, sektörün öncü firması olarak genç yeteneklerin, Türkiye Sigorta’yı tanımalarını, Türkiye Sigorta’nın yenilikçi bakış açısı ve teknolojik üstünlüğüyle on yıl içerisinde uluslararası alanda faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olma hedefine ortak olmalarını amaçladıklarını ifade etti.

Mersin, alanında yetenekli gençlerle buluşmalarını sağlayan Hiring Challenge programı ile şirketin teknoloji alanındaki önceliklerine hızla ilerlediğine işaret ederek, "İlk ‘Hiring Challenge’ ile birçok genç yeni mezun arkadaşımız aramıza katılarak, kısa bir süre içinde değer yaratmaya başladı. Gençlerimize inanmaya ve desteklemeye devam ederek, yakın bir zamanda üçüncü programı da hayata geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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