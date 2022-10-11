Türkiye Sigorta, kuruluşunun 2. yılında sektördeki liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, başarılarımızı uluslararası bir düzeye çıkarma ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma yönünde somut adımlarımızı atacağız.” dedi.

Benli, 2. yaşını kutlayan Türkiye Sigorta’nın faaliyetlerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kuruluşlarından bugüne sektörün lideri olma gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Sigorta’nın kuruluşundan bugüne kadar geçen zamanın, tüm dünya için benzeri görülmemiş sosyal ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönem olarak hafızalara kazındığını belirten Benli, şunları kaydetti:

“Dönem ve koşullar ne kadar zorlu olsa da hedeflerimizden sapmadan, birçok önemli işe imza attığımız, ekonomimizin gelişimi noktasında sorumluluğumuzun bilincinde olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına teminat vermeye devam ettiğimiz, adımıza yakışır şekilde markamıza değer katan iş birlikleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüğümüz, yenilikçi sigorta ürünleri ve dijital alanda öncü uygulamalarımızla sektörümüzün dönüşümüne katkı sağladığımız, en değerli varlığımız olarak gördüğümüz insan kıymetleri konusunda staj programlarından üniversite iş birliklerine kadar öncü istihdam uygulamaları geliştirdiğimiz ve tüm bu yoğun çalışmaların sonucunda ulusal ve uluslararası birçok ödüle mahzar olduğumuz yoğun bir yılı geride bıraktık. Bu zorlu 2 yılda nasıl ki sektörün en sağlam durabilen şirketlerinden biri olduysak, bundan sonraki dönemde de sahip olduğumuz değerlerle, uzman ekibimiz, yenilikçi, esnek ve çevik yetkinlerimizle ve elbette tüm iş ortaklarımızın desteğiyle geleceğe daha da umutlu bakıyoruz.”

- “Türkiye Sigorta olarak ülke yatırımlarına güvence vermek de bizim için gurur verici”

Atilla Benli, hayat dışı branşlarda 14,8 milyar TL ve hayat tarafında 4,2 milyar TL prim üretimiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise 67,3 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörün lideri konumunda olduklarını bildirdi.

Kuruluşlarından bu yana Türkiye Sigorta olarak sadece rakamlarla ifade edilen birincilikleri yaşamadıklarını ifade eden Benli, “Ülkemizin petrol ve doğal gaz arama kuyularından uzaydaki uydularına, sondaj gemilerinden nükleer santrallerine kadar en önemli stratejik yatırımlarına teminat sağlayarak Türkiye’mize ait olana, Türkiye’nin sigortası ile güvence vermenin mutluluğunu yaşadığımız bir dönem oldu. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri, Barbaros Hayreddin Paşa arama gemisi, Amasra 1, Tuna 1 kuyuları, Türksat 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, Göktürk 1 ve 2 uyduları… Hepsi ülkemizin gurur kaynakları... Türkiye Sigorta olarak bu yatırımlara güvence vermek de bizim için gurur verici.” şeklinde konuştu.

Benli, Türkiye Sigorta olarak müşterilerin zihninde sigortacılığı daha anlamlı bir konuma taşıyabilmek adına yürüttükleri ve tanıtımını mart ayında yaptıkları Müşteri Platformu'nu, “sigorta ve emekliliğin ilk süper uygulamasını” geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Benli, uygulama ile Türkiye Sigorta müşterisi olsun olmasın herkesin hayatını kolaylaştırmaya odaklanarak, sadece bir sigorta ya da emeklilik mobil uygulamasında bulunması beklenen fonksiyonların ötesine geçerek, sigorta ve emeklilik dikeyinde yer alan iş ortaklarıyla, sağlık hizmetlerinden araç bakım onarıma, bireysel finans yönetiminden konut hizmetlerine kadar hayatın her alanında müşterilerin ihtiyacı olan ürün ve hizmetlere güvenle erişmesini temin ettiklerini söyledi.

- “Platformumuz 2022 Gartner İnovasyon Ödülleri’nde finale kalmaya layık görüldü”

Platformda şimdilik 50’nin üzerinde şirket, 100’den fazla hizmeti uygulama üzerinden kullanıcılarla buluşturduklarını aktaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müşteri platformumuza yönelik bugüne kadar aldığımız geri bildirimler bizleri gelecek için daha da heyecanlandırıyor. Henüz mart ayında canlıya geçmiş olmamıza rağmen dünya genelinde tarafsızlığı ile bilinen kuruluşlar tarafından takdir ediliyor olmak gerçekten çok mutluluk verici. Gartner İnovasyon Ödülleri, finansal sektör kuruluşları için dünyanın en saygın ödülü olarak kabul edilir. Müşteri Platformumuz 2022 Gartner İnovasyon Ödülleri’nde dünya genelinde birçok finans kuruluşu arasından Gartner analistlerinin bağımsız değerlendirmeleri sonucu finale kalmaya layık görüldü. Finansal sektörün oscar'ı olarak nitelendirilen bu ödülde finale kalabilmek bile başlı başına çok büyük başarı olarak nitelendiriliyor. İnşallah 7 Kasım’da Barselona’da gerçekleşecek canlı oylama sonucu birinciliği de alma başarısı göstereceğiz. Platformumuzun tamamlayıcısı olarak gördüğümüz, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza bütünsel bir yaklaşımla değer yaratmaya odaklandığımız internet sitemizi de yeniledik ve yenilenen yüzüyle dün itibarıyla canlıya aldık.”

Türkiye Sigorta’nın kurumsal iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projelerine sunduğu katkıyı anlatan Benli, “Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa’nın en iyi ligleri arasında gösteriliyor. Bir başka gurur kaynağımız; bizleri başarılarıyla gururlandıran Avrupa şampiyonu ve pazar günkü Angola karşısındaki 4-1’lik başarısıyla dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’mız. Ampute Milli Takımımızın destekçileri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Desteklemeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.” dedi.

Benli, Türkiye Sigorta olarak 3 bin kişilik dev bir aile olduklarını vurgulayarak, “Kurumsal gelişim programları yönünden de çok aktif olduğumuz bir yılı geride bıraktığımızı söylemek isterim. Staj seferberliğinde Genç Staj programımız ile gençlerimizin kariyer yolculuklarına rehberlik ettik. Kariyer Z programımızla genç istihdamında Z kuşağının tüm beklentilerini karşılayarak gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfedebileceği, seveceği işi yapabileceği, uzaktan ve hibrit çalışma gibi zamanın tüm değişen iş dinamiklerini barındıran bir model oluşturduk.” diye konuştu.

- “Türkiye Sigorta olarak en değerli halka açık sigorta şirketiyiz”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, halka açık bir şirket olarak Türkiye Sigorta’nın faaliyetlerine değinirken, “Türkiye Sigorta olarak müşterilerimiz, paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için her alanda şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik prensipleriyle çalışan bir kurumuz.” dedi.

Türkiye Sigorta’nın piyasa değerinin 450 milyon dolara ulaştığını bildiren Benli, şunları kaydetti:

“Türkiye Sigorta olarak en değerli halka açık sigorta şirketiyiz. Yılbaşından bu yana hisse senedimiz yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Biz, kurulduğu ilk yıldan itibaren temettü ödeyen ve bunu yaparken de pay geri alımı yapan tek şirketiz. Son 2 yılda toplam 1 milyar liranın üzerinde temettü dağıttık. Pay geri alımı duyurumuzdan sonra 6,1 milyon adet geri alım yaptık. Yatırım kuruluşları da bu başarılarımızı takdir ediyor. 5 yatırım şirketi hisse senetlerimiz için ‘al’ tavsiyesinde bulundu. Başarılarımız katlandıkça daha fazla yatırımcının ilgisine mazhar olacağımızı biliyoruz.”

Benli, platform bazlı ekosistem iş birliklerine dayalı iş modellerine geçişin bir diğer önemli konu olduğunu vurgulayarak, “Rekabetin tanımının değiştiği, rekabet kavramının rekaberlik kavramına evrildiği bu dönemlerde bu yeni iş modelinin sadece sigorta sektörü açısından değil, müşteriye dokunan tüm sektörler açısından geleceğin anahtarı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda Müşteri Platformumuzla önemli bir stratejik yaklaşım sergilemiş durumdayız.” diye konuştu.

- “Tüm sektörler arasındaki fiyat artışlarında bizimkisinin esamesi okunmaz”

Atilla Benli, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında başarılarımızı uluslararası bir düzeye çıkarma ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olma yönünde somut adımlarımızı atacağız.” dedi.

Türkiye Sigorta’nın 5 yıllık ve 10 yıllık strateji belgeleri bulunduğunu belirten Benli, "Uluslararası sigorta şirketi olma hedefi konusunda 5 yıl içinde somut adım atmayı, 10 yıl içerisinde de Doğu Avrupa ve yakın coğrafyamızda faaliyet gösteren uluslararası bir şirket olmayı söylemiştik. Bu konularla ilgili artık somut adımları göreceğiniz bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Sigorta olarak daha net gelişmelerle karşınıza geleceğiz. 3. yılımızda bu konudaki vizyonumuzu hedeflerimize uygun olarak, hatta biraz daha öne çektik. 5 yıl demiştik ama biz 3. yılda somut adım atmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.” şeklinde konuştu.

Benli, sigortadaki fiyat artışlarına ilişkin bir soruya, “Sigortacılar olarak en mağdurlarız. Enflasyon, sigortaladığımız kıymetlerin değerini de artırıyor. Araçların ikinci el fiyatları dahil çok hızlı yükseldi. Enflasyon ve kıymetlerin değer artışlarını çıktığınızda tüm sektörler arasındaki fiyat artışlarında bizimkisinin esamesi okunmaz.” karşılığını verdi.

Sektörü aktüeryal olarak zorda bırakmayacak şekilde yönetmeleri gerektiğine işaret eden Benli, “Fiyat artışlarında aktüeryal hesaplamaların minimumu, en altı, vatandaşa mümkün olduğunca en az olumsuz etki yapacak şekilde, bunun yönetildiğini bilmenin rahatlığıyla bu yorumu yapıyorum.” dedi.

- “Dünyadaki en iyi finans yöneticileri Türkiye’de”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, bilanço yönetiminin hiç olmadığı kadar önemli bir olay haline geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Enflasyon ve mali gelir arasındaki negatif fark şirketlerimizin mali gelirlerini ve aktiflerini ister istemez olumsuz etkiliyor ancak büyüme tarafında da ciddi şekilde primlerimiz daha fazla büyüyor. Reel anlamda sektörümüz büyümeye devam ediyor. Bu çerçevede sektörümüzün finanstan sorumlu departmanları, liderleri, yeni ekonomik şartlara uygun kendi şirket stratejilerini oluşturuyorlar. Mali gelirlerini en üstte tutmaya çalışıyorlar. Bu geçiş döneminde hazır olmadığımız faiz ve enflasyon arasındaki farkın yönetimi konusunda zorluk çekiyoruz.

Aktiflerimiz konusu endişe duymamıza neden oluyor ama her şirket buna göre önlemlerini alıyor, yatırım politikalarını oluşturuyor, bu yatırım politikaları çerçevesinde de benim gördüğüm sigorta sektörü sağlam. Dünyadaki en iyi finans yöneticileri Türkiye’de. Bunu uluslararası şirketler de kabul ediyorlar. Volatiliteye çok daha çevik, hızlı karar almaya, oluşan farklı ekonomik durumlara tepki vermeye alışkın yönetici tecrübemiz var. Bu anlamda 2023 yılı da bizim rüştümüzü ispatladığımız bir yıl olacak. Zaten sigortacılıkta aslolan işinden para kazanmaktır, teknik karlılıktan para kazanmaktır, yani mali gelirden değil.”

- “En az 20-30 bin acenteye daha ihtiyacımız var”

“Türkiye’de acente sayısı yeterli mi?” şeklindeki soru üzerine Benli, “Acente sayısını Türkiye’nin gücüyle, potansiyeliyle, sigorta sektörünün bulunduğu yerle kıyasladığınızda yeterli değil. Ancak oto sigortalarını çıkartıp baktığımızda en az 20-30 bin acenteye daha ihtiyacımız var. Oto sigortalarına odaklanmış bir acente sistemimiz var. Buradan trafiği de çıkartırsak iyice daralan bir acente yapısı oluyor. Sigorta sektörü oto sigortalarından ibaret değil. Kişisel olarak yalnız kaldığım bir konu, sektörümüz, mutlaka münhasır acentelik sistemine geçmek durumunda. Bu hem şirketlerimiz hem de acentelerimiz için çok daha pozitif, çok daha gelişime açık, faydalı bir sistem. Biz 2023 yılında, öncü kuruluş olarak, başta daha az sayıda acente ile başlayacak şekilde, sonunda en az 1.000 acenteye gidecek şekilde gerçek münhasır acentecilik sistemine geçeceğiz.” diye konuştu.

Seyahat sigortalarına ilişkin soru üzerine de Benli, Türkiye’nin turizmde rekorlar kırmaya devam ettiğini, burada sigorta sektörüne büyük bir ödev düştüğünü, turizmdeki büyümenin sigorta sektörüne de yansıtılması gerektiğini söyledi.

