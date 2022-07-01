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Türkiye Sigorta "metaverse"ye reklam verdi

01.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu: - "Kişilerin avatarları aracılığıyla birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağ olarak konumlandırılan 'metaverse'de olmayı şirketimiz için önemli bir adım olarak görüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta, en büyük "meteverse" platformlarından Decentraland’de reklam veren ilk sigorta markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, hem değişen ve dönüşen dünyanın imkanları hem de geleceği şekillendiren teknolojileri yakından deneyimleyen yeni bir boyutta yerini aldı.

90 bin 601 parsel araziden meydana gelen ve merkezi olmayan bir 3D sanal gerçeklik platformu olan Decentraland, Aralık 2021’de aylık 500 bin aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

Platforma ait MANA adlı dijital jeton, "metaverse" teknolojisinin popülerleşmesi ile birlikte kripto para alanında da önemli varlıklardan biri haline geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, Türkiye Sigorta’nın Tamamlayıcı Sağlık Sigortası iletişim kampanyası çerçevesinde Decentraland’de reklam çalışması yaptıklarını belirtti.

Özkoyuncu, şunları kaydetti:

"Kişilerin avatarları aracılığıyla birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağ olarak konumlandırılan 'metaverse'de olmayı şirketimiz için önemli bir adım olarak görüyoruz. 'Metaverse' evreni özellikle Z kuşağının içerisinde olduğu bir platform. Bu dünyayı benimsemiş olan Z kuşağının sigorta farkındalığını ve bilincini artırmak amacıyla iletişim süreçlerimizde bu platforma da yer vermeye başladık. 500 bin aktif kullanıcıya ulaşan en büyük 'metaverse' platformlarından biri olan Decentraland’de reklam veren ilk sigorta markası olarak 84 milyona dokunma yolculuğumuzun önemli bir adımını daha attık."

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