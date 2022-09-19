Türkiye "Sigorta" Sohbetleri Samsun'da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta'nın Dünya gazetesi iş birliğiyle düzenlediği Türkiye "Sigorta" Sohbetleri'nin ikinci durağı Samsun oldu.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Samsun'da düzenlenen panelde, bölgenin sigortacılık konusundaki ihtiyaçlarını ve potansiyelini mercek altına almak üzere sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bölgenin sektör öncüleri bir araya geldi.

Panelde; sanayisi, doğası ve kültürel zenginliği ile önemli bir ticaret, turizm ve kültür merkezi konumunda yer alan Samsun'un, Türkiye Sigorta için önemi rakamlarla birlikte ortaya konuldu. Paylaşılan verilere göre, Türkiye Sigorta, 2022'nin 8 ayında Samsun'daki prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142 artırarak 174 milyon liraya çıkardı.

Buradaki üretimin öne çıkan branşları yüzde 42 pay ile trafik ve yüzde 20 pay ile kasko oldu. Bu branşlarda geçen yılın aynı dönemine göre artış ise sırasıyla yüzde 320 ve yüzde 140 olarak gerçekleşti. Ticari hayatın önemli sigortalarından olan nakliyat sigortalarında, Kovid-19 sonrası toparlanmanın da etkisiyle yüzde 97, mühendislik sigortalarında yüzde 110 ve genel güvence sağlayan muhtelif kaza sigortalarında da yüzde 235'in üzerinde büyüme sağlandığı açıklandı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, bu sohbetlerle Türkiye'yi daha iyi tanıyıp, kişilerin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu daha yakından öğrenme fırsatı bularak sigorta farkındalığını arttıracaklarına inandıklarını belirtti.

Üretimin sürekliliği için hem tarım hem sanayi anlamında sigortanın çok önemli olduğunu vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Salgın ve jeopolitik gerginlikler dünyanın son iki yılında ciddi ekonomik ve insani krizlerin yaşanmasına neden oldu. Ayrıca, fırtına, sel, yangın ve don olayları gibi iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri de tüm dünya ülkeleri için büyük zorluklar ve ciddi maliyetler oluşturdu.

Karadeniz Bölgemiz, ülkemizin en çok yağış alan bölgelerinden birisi olarak öne çıkıyor. Yağış ortalamalarına baktığımızda ise Samsun, mevsim normallerinin üzerinde yağış artışı yaşanan şehirler arasında yer alıyor. Normallerin üzerinde yağış artışı da sel ve heyelan gibi doğal afetlerin riskini artırıyor. İklim değişikliğinin sonuçları, özellikle tarımsal üretim için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yaşanan zorlu dönem ve artan afetler karşısında tarım sigortası bir kalkan görevi görüyor. Türkiye Sigorta olarak büyük önem verdiğimiz tarım sigortalarında yüzde 52'lik pazar payımız ile açık ara sektörün lideri konumunda yer almaktan gurur duyuyoruz."

- "Samsun'daki sigorta potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz"

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman da Samsun'da gidilebilecek noktanın ve potansiyelin çok daha fazla olduğunu belirterek, il genelinde en çok aracı ile temsil edilen sigorta şirketi olduklarını bildirdi.

Duman, "Toplamda 27 bin civarında işletme olan Samsun'da, KOBİ'lere ticari paketlerde 3 bin 500 adet poliçe, orta ve büyük işletmelere ise endüstriyel ürünlerimizde toplamda yıllık olarak 1.900 adet yangın branşlarında poliçe düzenliyoruz. Adetsel bazda ve pazar payı anlamında Samsun'daki işletmelerin yüzde 20'si şirketimiz tarafından sigortalanıyor. Her zaman olduğu gibi bu yıl da hiçbir arz kısıtlaması yapmayarak Samsun'a olan inancımızın ve gerçek potansiyeline ulaştırmak için desteğimizin devam ettiğini gösterdik." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de balıkçılık faaliyetlerine sigorta güvencesi sunmaya büyük önem verdiklerini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Balıkçı tekneleri üretimimizin önemli bir kısmını Samsun ilimizde düzenliyoruz. Balıkçılığı ve ilimizi desteklemek adına balıkçı tekneleri özelinde poliçeleşme oranımız yüzde 85 olup, olumlu karşılama oranımız ise yüzde 100'dür. Ağustos sonu itibarıyla 150 balıkçı teknemiz Türkiye Sigorta güvencesindedir.

Samsun'un; sözleşme ve katılımcı sayısı sıralamasında yüzde 2,45 ile Türkiye'de 7'nci sırada, sektörün sürekliliği açısından en önemli veri olan düzenli katkı payı sıralamasında aylık ortalama 458 TL ile 4'üncü sırada yer aldığını görüyoruz. Samsun'un, nüfusa oranla BES sahipliği oranında yüzde 7,67 ile ilk 7 şehir arasında en düşük orana sahip olduğu görülüyor. Bu sonuç, diğer iller ile karşılaştırıldığında BES'in Samsun'da önemli bir potansiyel barındırdığını ve gelişim alanının olduğunu gösteriyor."

İşletmelerde risk yönetimi ve sigorta alanlarında farkındalık oluşturulmasına yönelik konuların ele alındığı paneller, toplamda 10 ilde yapılacak.

